Esplosioni di risate e magia a Palazzo Doglio: arriva “Speciale famiglie a teatro”

Esplosioni di Risate e Magia: Speciale Famiglie a Teatro. Teatro Doglio, dopo il successo del Gruffalò dello scorso autunno, continua a sorprendere il pubblico dei più piccoli con un palinsesto dedicato.

Si parte Sabato 21 ottobre con lo spettacolo “Le Mille Bolle Magiche”, la versione italiana firmata da Silvia Gaffurini del mitico “Gazillion Bubble Show” di New York. Silvia Gaffurini con la sua pluridecennale carriera come specialista nel campo della Bubble Art accompagnerà il pubblico in un viaggio all’insegna della magia. Molto conosciuta come La fata delle Bolle di Gardaland, ha portato i suoi spettacoli in ben cinque continenti, arriverà per la prima volta in Sardegna con due spettacoli a Teatro Doglio il 21 ottobre, alle ore 15 e alle ore 19.

Si continua la stagione il 4 novembre con “La Famiglia Transylvania” e il 23 dicembre con “Il Grinch che odiava il natale” firmati entrambi da Un Teatro da Favola, la compagnia famosa per i suoi spettacoli immersivi che da anni firma i palinsesti per famiglie del Teatro Manzoni di Milano e Roma.

Per tutti gli show dedicati alle famiglie, Teatro Doglio propone un biglietto family che include 2 adulti e 2 bambini a tariffa agevolata.

I biglietti per “Le Mille Bolle Magiche” e “La Famiglia Transylvania” sono in vendita su https://www.boxofficesardegna.it/ e nei canali di Box Office Sardegna.

I biglietti per “Il Grinch che odiava il natale” saranno in vendita a partire dal 6 novembre nei canali di Box Office Sardegna, in preview il 4 novembre a Teatro Doglio solo per gli spettatori di “La Famiglia Transylvania”.