Dramma nel tardo pomeriggio di oggi nella frazione di Prun, nel comune di Negrar di Valpolicella a Verona.

Una terribile esplosione ha coinvolto una palazzina di tre piani. La deflagrazione, probabilmente dovuta ad una bombola di gas, ha distrutto l’intera struttura. Purtroppo, un uomo di 68 anni è morto mentre altre 3 persone sono rimaste ferite. Sono state trasportate all’ospedale Borgo Trento di Verona, fortunatamente non in gravi condizioni.

Grande lavoro da parte dei vigili del fuoco che hanno estratto le persone coinvolte dopo più di un’ora.