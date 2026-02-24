Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 2 5 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord- Nordovest , moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest . Il mare sarà poco mosso . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest- Sudovest. Il mare sarà poco mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Abbiamo dunque alle porte un m ercole dì soleggiato , con temperature c he raggiungeranno massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba