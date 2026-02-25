Monserrato si prepara al referendum: confronto pubblico con esperti sul tema “SÌ o NO alla Separazione delle Carriere?” in vista del Referendum Costituzionale 2026.

Il sindaco Tomaso Locci: “Sono orgoglioso che la nostra città ospiti un momento di alto valore civico e democratico”. Domani alle ore 18 presso la

Sala Convegni – Municipio di Monserrato in Piazza Maria Vergine si discuterà sui punti principali del referendum: per il “Si” parteciperanno gli avvocati Matteo Pinna – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e Aldo Luchi – Avvocato Cassazionista.

Per il “No”, l’avvocato Giovanni Dore – Specialista di Diritto Amministrativo ed Europeo

e Francesco De Giorgi – Giudice del Tribunale di Cagliari.

“Sarà un incontro di grande spessore tecnico e giuridico, con relatori di assoluto prestigio che rappresenteranno le diverse posizioni. Un’importante opportunità per tutti i cittadini di approfondire una questione costituzionale di grande rilevanza, ascoltando argomentazioni qualificate da entrambe le parti” specifica Locci.

“La democrazia si nutre del confronto delle idee e della partecipazione attiva dei cittadini, e Monserrato vuole essere protagonista di questo processo”.

L’evento è stato promosso dalle liste civiche Monserrato Libera, Monserrato Metropolitano e Monserrato Futuro.