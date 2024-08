Esce di strada con la Puma a noleggio, due feriti gravi a Villasimius

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale a Villasimius: due feriti in condizioni serie.

La scorsa notte, intorno all’1:32, i carabinieri della Stazione di Villasimius sono intervenuti sulla S.P. 19 per un incidente stradale autonomo che ha coinvolto una Ford Puma. Il veicolo, di proprietà di un’agenzia di autonoleggio, era condotto da un 22enne residente a Roma, con a bordo un 21enne residente a Cagliari.