Dopo un fine settimana segnato da gravi episodi di violenza, tra cui un tentato omicidio, a Cagliari si corre ai ripari. Il Prefetto Giuseppe Castaldo ha convocato una riunione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si terrà nei prossimi giorni con la partecipazione dell’amministrazione comunale. L’obiettivo del vertice è valutare, insieme al Comune, l’adozione di nuove misure per rafforzare la sicurezza in città. “Si discuterà se mettere in campo ulteriori iniziative per contrastare fenomeni di violenza e garantire maggiore tranquillità ai cittadini”, ha dichiarato il prefetto. Anche il sindaco Massimo Zedda è intervenuto sulla vicenda, riconoscendo la “situazione critica dello scorso fine settimana”. Tuttavia, ha voluto rassicurare la cittadinanza: “Tutti i responsabili dei reati sono stati arrestati. È un elemento fondamentale, perché rappresenta il deterrente più forte: chi viola la libertà altrui, danneggia cose o aggredisce persone, viene arrestato”. Le istituzioni locali si preparano dunque ad affrontare con determinazione un’emergenza che preoccupa residenti e autorità, con l’intento di prevenire nuove escalation e ripristinare il senso di sicurezza in città.