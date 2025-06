Cagliari, addio a Nicolò Onorato, 20 anni, ha perso la sua battaglia contro una grave malattia. Lutto in città per il giovane molto noto e stimato, da tempo lottava contro un male che si è rivelato incurabile. Studente, figlio di Maurizio Onorato, ex vicesindaco di Cagliari, per il giovane tanti i commenti che in queste ore sono pubblicati sui social. “La morte di un giovane è sempre una ferita profonda, un dolore che scuote e lascia senza parole” si legge. “Addio Nicolò, vola in alto”.