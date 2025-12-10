Il giovane di Sinnai vola in alto dopo il successo ottenuto nel talent show che punta a scoprire nuovi talenti della musica italiana. Tutta la Sardegna ha fatto il tifo per lui e, al momento, risulta essere tra i preferiti a livello nazionale. Un sogno che si avvera, insomma, con gentilezza e bravura ha conquistato il grande pubblico e ora si appresta a salire sui palchi più gettonati. Farà tappa anche in Sardegna, a Carbonia precisamente, ed è il sindaco Pietro Morittu ad annunciare l’evento: “Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto, ci vediamo il 27”.