Un albero di Natale alto sei metri, già pronto per essere acceso e decorato, non potrà illuminare Via Marconi. A comunicarlo è Enrico Curreli, professionista degli allestimenti natalizi da oltre trent’anni, che ieri sera ha ricevuto una sanzione da parte della Polizia Municipale di Quartu Sant’Elena con l’obbligo di rimuovere l’installazione entro 48 ore.

Curreli, conosciuto in città per i suoi allestimenti luminosi che da decenni contribuiscono all’atmosfera natalizia tra Quartu e Cagliari, ha espresso pubblicamente la propria amarezza. L’albero normandiano, alto sei metri, sarebbe dovuto diventare da domani un punto di luce in uno dei tratti più frequentati della via, davanti al suo negozio e alla gioielleria Marco Danese, dove negli anni centinaia di famiglie e bambini si sono fermati per scattare fotografie accanto agli schiaccianoci e alle installazioni natalizie.

«Il mio intento era quello di regalare un Natale pieno di emozioni – scrive Curreli – di portare magia nelle nostre strade in un periodo in cui Quartu e Cagliari si stanno svuotando». L’allestitore, che sostiene di aver sempre agito nello spirito di animare la città e valorizzarne le vetrine, afferma di non aver mai incontrato problemi analoghi negli anni precedenti.

La disposizione della Municipale, tuttavia, impedirà l’accensione dell’albero. Curreli parla di “dispiacere, rabbia e amarezza” e chiede ai cittadini di condividere la sua testimonianza per «far circolare una situazione che ritiene desolante».

Al momento non sono note le motivazioni ufficiali della sanzione, né eventuali chiarimenti da parte del Comune. Intanto, Via Marconi rischia di perdere uno dei suoi simboli natalizi più riconosciuti.