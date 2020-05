“Erbacce, blatte e vermi in alcune zone di Serramanna”: le segnalazioni dei cittadini

Blatte, alte erbacce e vermi a Serramanna. Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di blattoidei nelle vie e nelle piazze del paese e di erbacce e pericolosi aghi di pino per terra. Non solo: alcune zone del paese sarebbero invase da grossi e lunghi vermi. Per le strade, nelle cunette, sui muri esterni e interni delle case questi invertebrati, relativamente grossi e lunghi, dall’aspetto scuro, strisciano indisturbati, emanando anche un leggero odore non gradevole. Il problema non è attuale: già da un paio di anni viene segnalata la presenza invadente di questa specie. Blatte, alte erbacce e vermi a Serramanna. Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di blattoidei nelle vie e nelle piazze del paese e di erbacce e pericolosi aghi di pino per terra. Non solo: alcune zone del paese sarebbero invase da grossi e lunghi vermi. Per le strade, nelle cunette, sui muri esterni e interni delle case questi invertebrati, relativamente grossi e lunghi, dall’aspetto scuro, strisciano indisturbati, emanando anche un leggero odore non gradevole. Il problema non è attuale: già da un paio di anni viene segnalata la presenza invadente di questa specie.

È di pochi giorni fa la disavventura di una donna che racconta: “ho rischiato di cadere malamente. Percorrevo il marciapiede di fronte alla scuola materna “Fr.lli Cervi”, ricoperto da un tappeto di aghi di pino, quando i miei piedi non hanno avuto più aderenza sul terreno. Ho cominciato a slittare e piroettare come una pattinatrice artistica ( molto goffa)sul ghiaccio. Considerando che il mio equilibrio era compromesso da una busta della spesa nella mano destra e il mio braccio sinistro appeso al collo a causa di una frattura, la mia è stata un’impresa “epica”. Per fortuna tutto è bene ciò che finisce bene e nel caso contrario? A chi mi sarei dovuta rivolgere?”. Tutte le segnalazioni in merito alle infestazioni vanno effettuate ai vigili urbani i quali provvederanno ad avvisare la ASL competente. Per la pulizia e il decoro urbano, sono ripresi i lavori ordinari: oggi gli operai hanno provveduto a ripulire il Corso Europa.