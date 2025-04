Una situazione che, in attesa di essere presa in carico dalle istituzioni di competenza, crea non pochi malumori tra i cittadini che hanno messo in evidenza l’abbondante vegetazione tra strade e cunette, anche innanzi a case e cancelli, la quale può costituire un ottimo riparo per animali e insetti indesiderati come topi e zecche.

“Il centro storico di Capoterra è abbandonato al degrado, tra erbacce e sporcizia” spiega Corda. “Erba alta, rifiuti, scarsa manutenzione stradale. A segnalare sono i cittadini del centro storico, ma anche gli abitanti di zone residenziali, come quelli a ridosso del parco dell’acqua a Poggio dei Pini, un’area verde frequentata da mamme e bambini.

Il centro storico presenta le ferite più vistose. I residenti lamentano la scarsa pulizia dei vicoli che da settimane restano in balia dell’incuria”.

Corso Gramsci, via Torino, Via Bologna, piazza Sardegna e tutte le stradine che compongono il centro del paese “sono invase da arbacce, e rifiuti vari.

La pulizia tanto annunciata dal Sindaco Garau non è pervenuta.

I mezzi di TeknoService girano a vuoto, si presentano problemi anche per una semplice passeggiata con il cane perché ogni vicolo è un campo minato di sporcizia, ci sono anche carcasse di animali morti”.

Un richiamo, insomma, al fine di un intervento tempestivo per risolvere il problema.