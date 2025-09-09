“Continua la forte attività che CTM sta portando avanti nella transizione energetica, che ci consentirà entro il 2026 di avere l’80% della flotta elettrica e garantire collegamenti sempre più rapidi ed ecologici per tutti gli otto comuni serviti. CTM sta lavorando in maniera significativa anche sui punti di ricarica: quelli già presenti e pienamente funzionanti all’interno del deposito di viale Ciusa e altri cinque che stiamo programmando tra Cagliari e Quartu. Questi nuovi punti permetteranno di ricaricare i mezzi direttamente ai capolinea, senza la necessità di rientrare al deposito” – ha dichiarato il presidente di CTM, Fabrizio Rodin, durante la presentazione dei nuovi autobus elettrici Solaris e Otokar. Cagliari accelera così sulla mobilità green: i mezzi andranno a costituire il cuore del progetto BRT, che collegherà il Poetto a Quartu con una linea veloce, sostenibile e ad alta capacità. A bordo comfort e sicurezza di ultima generazione: videosorveglianza, conta passeggeri, sistema per l’angolo cieco, visione periferica, rilevamento ostacoli, specchi retrovisori a telecamera, sensori e telecamere di retromarcia, porte USB, sistema multimediale per la comunicazione, parete divisoria per il conducente e persino la possibilità di un dispositivo per l’alcoltest.