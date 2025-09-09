Terribile episodio di violenza subito da una ragazza trevigiana in vacanza a Malta lo scorso luglio. Protagonista è una 19enne che mentre era sulla nota isola per qualche giorno in spensieratezza, ha incontrato durante una serata 5 ragazzi pugliesi. Usciti dal locale, la giovane è stata invitata nell’appartamento condiviso dai connazionali e lì sarebbe avvenuta la violenza. Stando a quanto raccontato dalla vittima, uno dei ragazzi avrebbe anche ripreso il tutto con il cellulare. Al suo rientro in Italia, la ragazza ho sporto denuncia.

Sembrerebbe che il gruppo abbia approfittato delle condizioni di “inferiorità psichica e fisica” della giovane, immobilizzandola sul letto e costringendola a “subire ripetuti abusi”. I giovani hanno negato la versione fornita dalla 19enne affermando che la ragazza era del tutto consenziente.

Ora i 5 ragazzi sono accusati violenza sessuale aggravata di gruppo

Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di accertamenti requisendo i telefonini di tutti per cercare ulteriori elementi importanti e capire se il materiale registrato sia stato diffuso in rete.