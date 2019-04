Ennesimo femminicidio in Sardegna, Nuoro scende in piazza: “Basta con la violenza maschile”

Romina Meloni uccisa dal suo ex, che non tollerava la fine della relazione e il fatto che la donna si fosse ricostruita una vita con un altro uomo. Il femminicidio avvenuto ieri a Nuoro è solo l’ultimo di una scia che, tanto in Italia quanto in Sardegna, è purtroppo molto lunga. Il centro antiviolenza nuorese “Onda Rosa” ha organizzato, per venerdì prossimo (5 aprile) una “manifestazione contro la violenza maschile sulle donne. Partecipiamo tutte e tutti”, così si legge sulla loro pagina ufficiale Facebook. E l’invito, chiaramente, è rivolto anche agli uomini. “È ora di dire basta, la violenza contro le donne colpisce anche chi sta vicino a loro”, cioè “le cosiddette vittime collaterali”. E, quando non sfocia in tragedia, la violenza contro le donne avviene sotto altre forme, purtroppo notissime.

“Per ogni donna uccisa, stuprata o offesa, siamo tutte parte lesa”.