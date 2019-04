Quartu, i residenti raccolgono i rifiuti in via Galvani: “Cittadini mettetevi una mano sulla coscienza”

Incivili a Quartu, i residenti esasperati si mettono a raccogliere i rifiuti abbandonati a lato strada.

La nostra lettrice Federica Piccapietra ha inviato un video per denunciare lo stato di degrado in cui versa via Galvani a Quartu. Le cassette allineate sul marciapiede (buttate insieme al tutto il resto) sono state riempite dalla plastica, dalla carta e dal vetro raccolti personalmente nelle immediate vicinanze dai residenti.

“Questo scempio è nulla in confronto alla realtà” conclude amareggiata Federica, una cittadina quartese seccata dall’immondizia.

Guardate il VIDEO