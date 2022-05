Energia, progetto nazionale a Sestu: via all’impianto per la produzione di idrogeno verde

Un progetto pilota nazionale di un impianto per la produzione di idrogeno verde, basato sulla tecnologia Power to Gas (P2G). Nascerà nell’area industriale di Sestu, nella zona di Su Muriscau, lungo la provinciale 8 che collega Sestu a Elmas, dove sorgeranno un parco di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) e un elettrolizzatore in grado di convertire l’energia elettrica rinnovabile prodotta tramite i pannelli fotovoltaici in idrogeno Verde (che rende possibile la riduzione delle emissioni di anidride carbonica delle aree residenziali e industriali in tutto il mondo, in un’ottica di decarbonizzazione).

L’idrogeno verrà poi distribuito a diverse utenze (Policlinico, Cittadella universitaria, rete cittadina di Sestu e industrie) in miscela con il gas naturale, attraverso interconnessione con la rete di distribuzione Italgas o mediante linee dedicate (prevista la realizzazione di circa 10.2 km di condotte), oppure utilizzato per il trasporto pubblico per mezzo di una stazione di rifornimento di idrogeno. È inoltre prevista la realizzazione di un’area laboratorio prove idrogeno, comprensivo di uffici, per attività sperimentali.

L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto P2G e del laboratorio ricade nel Comune di Sestu, anche se le condotte, di lunghezza complessiva pari a circa 10.2 km, interessano anche i comuni di Cagliari, Selargius e Monserrato.

L’intervento, che attende il via libera dell’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, è proposto da Italgas Reti S.p.A., leader in Italia nella distribuzione del gas, che punta su Sestu per un progetto pilota a livello nazionale: si chiama P2G Sardegna ed è costituito essenzialmente da un impianto fotovoltaico da circa 1 MW per la produzione di energia elettrica, connesso ad un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno verde (idrogeno prodotto da fonte rinnovabile) con relativo sistema di rifornimento e distribuzione e condotte per la distribuzione dell’idrogeno verde a diverse utenze (residenziali, industriale, campus universitario) in miscela con il gas naturale proveniente dalla rete esistente.

Ci sarà anche un’area adibita alle prove di laboratorio idrogeno, con uffici, destinata all’esecuzione di prove caldaie, prove di odorizzazione, prove analizzatori di qualità, prove contatori, prove invecchiamento tubi ed attrezzature.

L’idrogeno verde prodotto sarà: distribuito a diverse utenze (residenziali, industriali, campus universitario) in miscela con il gas naturale, attraverso interconnessione con la rete di distribuzione Italgas (utenze residenziali) o mediante linee dedicate (utenze industriali, campus universitario). Previsti in particolare interventi per l’estensione della rete di distribuzione gas naturale esistente tramite il collegamento verso le utenze del Campus di Monserrato (Cittadella Universitaria del Policlinico), con l’utenza del Caseificio Granarolo (Ex Podda) e la rete cittadina di Sestu.