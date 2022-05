AIRC, torna in piazza l’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma

Domenica 8 maggio in tantissimi Comuni d’Italia e della Sardegna, i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze per distribuire l’Azalea della Ricerca, il fiore simbolo della salute delle donne e della Festa della Mamma, una preziosa alleata per i ricercatori.

In 38 anni di vita l’Azalea della Ricerca è diventata il simbolo di questa ricorrenza, un fiore speciale da regalare alla mamma e a tutte le donne, una preziosa alleata per la salute al femminile che ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.

Anche la Sardegna sarà in prima linea con tantissimi luoghi coinvolti e oltre 240 postazioni in più di 190 Comuni (l’elenco in costante aggiornamento è visionabile sul sito http://www.airc.it).

Per tutti i cittadini che volessero avere aggiornamenti sulle postazioni in cui trovare l’Azalea della Ricerca, li si invita a prendere contatti con la sede Regionale AIRC ai numeri riportati in calce o a visionare il sito http://lafestadellamamma.it dove è possibile trovare tutte le piazze aggiornate.