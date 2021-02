Emergenza Covid, Truzzu chiude il liceo artistico di via Sant’Eusebio

Chiusura del Liceo Artistico Statale Foiso Fois di via Sant’Eusebio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi Covid 19. Il sindaco Paolo Truzzu, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, dal 27 febbraio al giorno 3 marzo 2021, del liceo Artistico “Foiso Fois” di Via Sant’Eusebio, 2/4 e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti.