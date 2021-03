Emergenza Covid a Cagliari, scuola della Medaglia Miracolosa chiusa per 2 settimane

Per consentire l’intervento di sanificazione dei locali, l’ordinanza del sindaco Truzzu valevole a partire dalla giornata di martedì 9 marzo.

Scuola dell’Infanzia Medaglia Miracolosa: temporanea chiusura e interruzione delle attività didattiche sino al 22 marzo

In via precauzionale per la sanificazione dei locali, chiusa dal 9 al 22 marzo 2021 la Scuola dell’Infanzia comunale Medaglia Miracolosa. Temporaneamente interrotte anche le attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti.