Emergenza caldo a Cagliari, piano del Comune per aiutare le persone in difficoltà

Un sostegno alle persone più fragili. Non saranno costrette ad uscire di casa nelle ore più calde (dalle 11 alle 18) per i beni di prima necessità, farmaci e una ricetta medica.

Per far fronte ai rischi legati all’aumento delle temperature nel periodo estivo, l’Assessorato alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini del Comune di Cagliari darà il via, a partire dal 22 luglio e fino al 20 settembre 2024, al programma “Estate Solidale 2024”, un insieme di azioni che vanno a rafforzare l’attenzione sulla fascia più a rischio della popolazione cittadina.

“L’obiettivo politico dell’amministrazione”, spiega l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, “è la vicinanza alle persone vulnerabili e in condizioni di emarginazione. Vogliamo aiutarli a non uscire di casa nelle ore che il Ministero segnala come più rischiose per la salute nel periodo estivo. Come giunta, abbiamo già deliberato”, aggiunge, “per aiutare l’accesso negli stabilimenti balneari per i disabili e per i interventi volti alla promozione del benessere delle persone in difficoltà”. Confermata anche l’iniziativa della “Terrazza di Pier”, pensata dalla giunta Truzzu, che consente la balneazione in spiaggia anche ai disabili gravissimi.

In particolare gli interventi, realizzati attraverso partnership con organismi e associazioni del Terzo Settore titolari di convenzioni già esistenti, saranno concentrati sull’estensione oraria dell’attività di accoglienza nelle strutture assistenziali a bassa soglia, con accesso a partire dalle ore 14 (anziché dalle 18 circa), sette giorni su sette.

E questo in tutte le sedi attualmente operative: 2 in viale La Playa e una in via Dante gestite dall’Associazione Donne al Traguardo, 3 in viale Sant’Ignazio, una di Ozanam e due della Fondazione Caritas San Saturnino che ne gestisce anche altre 4 in via Corte d’Appello, in viale Ciusa, in piazza Sirio e in via Ospedale.

Previsto anche l’aumento dei posti di accoglienza nelle strutture a bassa soglia, con l’individuazione di una nuova sede in via Malta per l’accoglienza con la previsione di 10 posti da destinare alle persone che ne abbiano necessità (con modalità di funzionamento e orari analoghi alle altre sedi dedicate per far sì che nessuno venga escluso qualora dovesse avere bisogno).

Infine verrà attivato uno sportello d’ascolto telefonico dedicato, rivolto alla cittadinanza in condizione di fragilità che necessiti di supporto e sostegno. Lo sportello sarà realizzato attraverso l’apporto della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cagliari, e sarà attivo tutti i giorni, compresi festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 a partire da lunedì 22 luglio 2024 e fino al 20 settembre 2024. Il numero telefonico dedicato è il seguente 070 0933671. Gli operatori del punto di ascolto garantiranno l’immediata segnalazione di situazioni di difficoltà al servizio di Pronto Intervento Sociale.

L’intervento telefonico sarà garantito da personale esperto, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di ascolto professionale. Dall’ascolto potranno scaturire richieste di aiuto specifico che verranno valutate dal Servizio Sociale Professionale per gli interventi conseguenti. Le richieste espresse potranno essere soddisfatte, anche per evitare, che le persone vulnerabili, sole, prive di una rete familiare di supporto, debbano uscire dalla propria casa nelle ore più calde della giornata per provvedere a bisogni primari e contingenti.

Inoltre verrà intensificata la collaborazione con la Polizia Municipale ( Centro Radio tel 070 533533 attivo nelle 24 ore) per gli interventi in emergenza e per le eventuali segnalazioni di situazioni a rischio rilevate nel corso della normale attività istituzionale.

Il programma di interventi è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla nota circolare del Ministero della Salute, per la tutela delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, quali anziani, persone con disabilità e in generale persone in stato di fragilità, al fine di contrastare i negativi effetti causati dalle ondate di calore sulla salute delle persone. Il programma si integra, infatti, con il sistema operativo di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone dal Ministero della Salute contenente diverse indicazioni preventive. Si prevede, quindi, una più ampia disponibilità di accoglienza per le persone in situazione di grave emarginazione e per le persone senza dimora, e uno sportello di ascolto telefonico per le persone vulnerabili, al fine di fornire l’indispensabile supporto, proprio a chi risulta essere più esposto agli effetti causati dalle temperature elevate. Il lavoro congiunto con la Polizia Municipale ormai strutturato nel corso degli anni garantirà una fluida comunicazione tra i servizi e la conseguente messa in campo degli interventi per fronteggiare le criticità.