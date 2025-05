Cagliari gremita per Sant’Efisio, locali presi d’assalto, tutto esaurito: giornata straordinaria nel capoluogo sardo, oggi affollatissimo in occasione dei festeggiamenti per Sant’Efisio. Un fiume di persone ha invaso le vie principali del centro per assistere alla tradizionale processione, tra cui moltissimi turisti attratti dalla suggestione dell’evento e dal bel tempo. Con il sole a fare da cornice, la città è stata letteralmente travolta dalla partecipazione: una presenza così massiccia da mettere a dura prova ristoranti e locali, presi d’assalto già dalla mezza mattinata. Al termine della processione, all’ora di pranzo, si è scatenato un vivace via vai, soprattutto nel quartiere della Marina, dove in tantissimi si sono messi alla ricerca di un posto per mangiare. Chi non aveva prenotato ha dovuto armarsi di pazienza: trovare un tavolo libero si è rivelato quasi impossibile. Il tutto esaurito ha interessato sia le sale interne che i tavolini all’aperto, molto richiesti per godere della bella giornata. In centro, si è rapidamente diffusa una sorta di “caccia al posto”.

Lungo tutto viale Diaz e nei chioschi di Su Siccu, fino al primo pomeriggio, gruppi di persone continuavano a cercare un tavolo libero dove potersi finalmente accomodare a pranzo. Così come anche bar e gelaterie sono stati letteralmente presi d’assalto, contribuendo a rendere ancora più vivace e partecipata l’atmosfera della festa. Un successo di pubblico che conferma, ancora una volta, l’enorme richiamo di Sant’Efisio per Cagliari e per tutta l’isola.