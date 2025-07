Connessione ADSL interrotta da giorni, notti passate senza dormire per i rumori del cantiere e nessun posto dove lasciare l’auto. A Elmas, in via Ferrovia, i residenti alzano la voce contro disagi che si sommano da mesi, senza risposte dalle istituzioni. “Da circa tre giorni le abitazioni di via Ferrovia, a Elmas, sono prive di linea ADSL a causa di un danno provocato dai lavori stradali. Le compagnie telefoniche aspettano che il problema venga risolto da chi sta svolgendo i lavori, mentre i responsabili del cantiere scaricano la responsabilità sulle compagnie. Intanto, chi continua a pagare per un servizio inutilizzabile, magari dovendo anche lavorare da casa, si ritrova bloccato. Inoltre, da inizio anno sono iniziati i lavori per il rifacimento della linea ferroviaria, con conseguenti disagi per i residenti di via Ferrovia e delle zone limitrofe. I lavori si svolgono di notte, e i mezzi utilizzati dagli operai sostano proprio davanti alle abitazioni, nonostante esista un’ampia zona di sosta più avanti, dove non ci sono case.

Dopo aver acceso quotidianamente i mezzi verso le 20:30, li lasciano con i motori accesi anche per un’ora, con conseguenti scarichi ed esalazioni che entrano direttamente nelle case. Gli operai poi schiamazzano e urlano fino alle 23:30 e riprendono a fare rumore all’alba, intorno alle 05:00. Durante i lavori utilizzano dei muletti che, come previsto dalla legge, emettono un segnale acustico ogni volta che effettuano la retromarcia, tutto rigorosamente a notte fonda. I materiali vengono spostati davanti alle abitazioni, e in alcune case le camere da letto affacciano proprio sulla zona di deposito delle ferrovie di Elmas. Ripeto che, a soli 50 metri, esiste un’ampia zona dove mezzi e materiali potrebbero sostare e operare senza arrecare disturbo. Insomma, in via Ferrovia ci sentiamo abbandonati da istituzioni e compagnie commerciali. Aggiungo che i lavori stradali, che hanno causato l’interruzione della rete ADSL, termineranno il 31 dicembre e che, nel frattempo, non ci è possibile trovare parcheggio nelle vicinanze. Il Comune è a conoscenza del problema, ma non è mai intervenuto”.