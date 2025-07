Non è solo sporcizia in Piazza Yenne, come denunciato giorni fa Castedduonline, ma anche abbandono da parte di chi ha il dovere

di tenerla in ordine tutti i giorni. Un abbandono duraturo, di lungo tempo : basta vedere l’erbaccia selvatica che prospera rigogliosa

ai piedi del monumento più significativo : l’obelisco che segna l’inizio della Carlo Felice, come la nostra foto scattata stamattina 5

luglio 2025.