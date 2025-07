E’ letteralmente volato dalla sua moto, si è schiantato sull’asfalto procurandosi un gravissimo trauma al bacino mentre la sua moto prendeva fuoco. Terribile incidente stradale lungo la Statale 131 dir nel territorio di Selargius, a pochi chilometri dall’uscita da Cagliari. A scontrarsi, poco dopo il chilometro 5,2, una moto e un’auto: ad avere la peggio è stato il motociclista 40enne.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, ma il mezzo non è riuscito ad atterrare nella zona.

A rendere ancora più drammatica la scena, l’incendio che ha avvolto la moto subito dopo lo scontro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco prima che potessero propagarsi alle sterpaglie a bordo strada.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e per chiarire la dinamica dello schianto. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico in entrata e in uscita dal capoluogo, con disagi estesi anche sull’asse mediano ancora una volta intasato per ore.