Elmas, sorpasso vietato in via Sulcitana: auto di una coppia gravemente danneggiata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono affidate ai social le parole di una coppia che ieri ha rischiato grosso per colpa di chi gioca alla Formula 1. È accaduto ieri “verso le 19:40 in via Sulcitana a Elmas angolo via Quarto dei Mille, ha eseguito un pericolosissimo sorpasso (vietato in quel tratto da codici della strada) facendo un enorme danno alla nostra macchina frutto di enormi sacrifici di due giovani ragazzi e presa nemmeno un mese fa dalla concessionaria, omettendo anche il soccorso dato che sono stati cosi vigliacchi da essere fuggiti senza sincerarsi che stessimo bene”. Tre persone a bordo, “abbiamo la tua macchina e un pezzo di targa vista di sfuggita”: Opel Corsa grigia, “pensiamo stessero arrivando da Assemini”.