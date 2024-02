Elmas, snobbati i parcheggi gratuiti: all’aeroporto sosta spericolata nella rotatoria

Sono parcheggi gratuiti (per 2 ore) e sicuri. Ma gli automobilisti non lo sanno e preferiscono lasciare l’auto accanto alla rotatoria di via dei Trasvolatori. L’allarme lanciato da Sogaer. In un video precedente aveva mostrato le immagini della rotonda all’ingresso dell’aeroporto e del parcheggio P1. Nel nuovo filmato mostra, insieme alle immagini della rotonda il parcheggio 𝗙𝗥𝗘𝗘𝟮𝗣𝗔𝗥𝗞, dove la sosta è 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝟮 𝗼𝗿𝗲.

Anche in questo caso, malgrado i numerosi posti a disposizione, gli automobilisti sostano pericolosamente intorno alla rotonda.