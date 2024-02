Monserrato, cartacce e sporcizia nel nuovo parco verde dell’Ex Cimitero

Insorgono i residenti: “Educate i vostri figli”. Inaugurato poche settimane fa, l’area green, dove un tempo riposavano le spoglie mortali, è nuovamente oggetto di attenzioni: dopo il raid vandalico messo a segno due settimane fa, tavoli calpestati e segnati con cicche di sigaretta, non di certo passato inosservato all’attenzione dell’amministrazione comunale, oggi sono i cittadini a prendere la parola e a redarguire chi ha sporcato il prato verde. Parole dure contro chi ha gettato in terra i rifiuti e un invito a effettuare più controlli per contrastare i gesti di inciviltà. Le immagini non lasciano spazio all’immaginazione ed è così che i commenti si susseguono. Il parco, come pressoché tutte le strade, piazze e aree comuni, sono videosorvegliate ma, a quanto pare, nemmeno l’occhio elettronico ferma chi non rispetta il bene di tutti. Consegnare “il video direttamente alle famiglie, io sono sempre dalla parte dei ragazzi ma certi comportamenti vanno fermati” spiega un residente che precisa: “Ci sono anche adulti che gettano immondizia nella strada, peggio ancora il sacchetto dei rifiuti alla prima curva dalla macchina in corsa”. Insomma, civiltà e rispetto da parte di tutti per salvaguardare il territorio.