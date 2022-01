Elmas, scuole chiuse il 7 e l’8 gennaio: “Screening gratis per tutti gli studenti”

“La situazione a Elmas in relazione alla diffusione del Covid-19 al momento è sotto controllo, ma il costante aumento dei contagi in tutta l’isola ci impone di mantenere alto il livello di attenzione”. Così la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù su Facebook.

“A pochi giorni dalla riapertura delle scuole abbiamo quindi condiviso con la Dirigente Scolastica la decisione di sospendere le lezioni in presenza per le giornate di Venerdì 7 e Sabato 8 Gennaio e dare vita a due giorni di screening volontario e gratuito della popolazione scolastica di Elmas.

Prendiamo queste decisioni con rammarico ma riteniamo doveroso far prevalere la tutela della salute a qualsiasi altra cosa, in un momento in cui tutti gli indicatori ufficiali parlano di una recrudescenza della pandemia e di una maggiore facilità di circolazione del virus. Riprogrammeremo tutte le manifestazioni pubbliche in presenza non appena la situazione lo consentirà.