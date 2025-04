Bruttissimo incidente poco dopo le 13 ad Elmas, dove due auto si sono scontrate è una si é ribaltata su un fianco. Forse, alla base dell’impatto uno stop non rispettato. Ad avere la peggio un uomo di 60 anni, ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ordine per ricostruire le dinamica del sinistro.