Come confermato oggi da Enac, i viaggiatori in Italia e in Europa potranno imbarcarsi su qualsiasi volo senza presentare i documenti ma soltanto la carta d’identità. A tal proposito è arrivata la precisazione da parte di Aeroitalia, che ha deciso di mantenere invariate le procedure di controllo.

“A seguito della disposizione Enac che elimina l’obbligo di controllo dei documenti per i passeggeri in partenza sui voli Nazionali e Schengen”, scrive la compagnia in una nota, “Aeroitalia precisa che continuerà ad effettuare il controllo dei documenti per i passeggeri in possesso di tariffa PSO sui voli operanti in continuità territoriale. La misura è volta a verificare la titolarità effettiva all’accesso alla tariffa agevolata, prevista per i residenti e altre categorie aventi diritto, come stabilito dalla normativa sulla continuità territoriale.”