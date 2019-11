Elmas, nella valigia nasconde una statuina di epoca romana: 70enne cagliaritano denunciato

Una statuina di epoca romana, come ha certificato la Soprintendenza, nascosta dentro il bagaglio di un professionista cagliaritano di settant’anni che lavora a Roma. L’uomo è stato bloccato ai controlli dell’aeroporto di Elmas dalle guardie giurate della Sogaer: gli agenti lo hanno subito bloccato e gli hanno chiesto la provenienza del reperto: “L’ho comprata su una bancarella, in Libano, nel 1975”. La giustificazione non gli ha comunque risparmiato una denuncia all’Autorità giudiziaria.