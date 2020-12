Elmas, doppio furto in poche ore al Bricoman: un ladro si porta via anche il carrello del negozio. Venerdì infatti intorno alle 18 presso il negozio Bricoman di Elmas, il servizio di sorveglianza ha fermato un uomo nel parcheggio riservato ai clienti. La persona nascondeva nelle tasche una lama da smerigliatrice, un raccordo idraulico e un tagliatubi. Gli articoli non erano stati pagati in precedenza alle casse e il loro valore complessivo ammontava a 29,40 euro. L’uomo di una trentina d’anni è stato denunciato dai carabiniere della stazione di Assemini.

Nella mattinata di ieri invece un cliente dopo aver acquistato materiale del reparto edilizia nel megastore Bricoman, ha addirittura caricato nel suo automezzo privato oltre alla spesa anche il carrello di proprietà del negozio. Il grosso carrello del valore di 300 euro viene messo a disposizione dei clienti per gli acquisti e trasporto di materiali pesanti ed ingombranti. I movimenti sospetti dell’uomo sono stati osservati dalla guardia giurata dell’istituto di Vigilanza Tiger durante uno dei tanti sopralluoghi giornalieri finalizzati ad arginare i numerosi furti. Chiamati i carabinieri l’uomo residente a Sestu è stato identificato e denunciato dai militari.