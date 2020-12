Serramanna, auto in fiamme in via Treves. Un forte boato, poi le fiamme che hanno avvolto in pochi minuti un’automobile parcheggiata in un lato della strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 23. Il mezzo è completamente distrutto e sono evidenti anche i danni, causati dal rogo, a una abitazione. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.