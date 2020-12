Cagliari, Truzzu attacca il governo: “Decisioni cervellotiche sul virus, la crisi economica merita ben altre risposte”

Le nuove restrizioni comunicate ieri, in tarda serata e dopo una lunghissima attesa, sono cervellotiche e alimentano solo confusione. Mancano pochi giorni a Natale e avremmo meritato maggiore chiarezza e tempestività. Di fatto ci aspetta un nuovo lockdown, e purtroppo ci sono famiglie che resteranno divise.

Noi sindaci siamo in prima linea e ancora una volta siamo chiamati a far applicare regole difficilmente applicabili per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. È quello che facciamo – con poche, pochissime risorse – dall’inizio della pandemia.