Elmas, devastante incendio tra ferrovia e aeroporto domato dopo 5 ore: in cenere canneti e un ponticello

Cinque ore per domare il vasto incendio scoppiato tra la stazione dei treni di Elmas e lo scalo dell’aeroporto, nelle campagne di Santa Caterina. Il bilancio del rogo è pesante: otto ettari di terreno, almeno, in cenere, colpiti soprattutto canneti, ed è stato distrutto anche il ponticello in legno che collegava il paese con la zona della chiesa di Santa Caterina. Molto probabilmente l’incendio è doloso, ma servirà attendere la fine delle verifiche da parte degli esperti di Forestas, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alle associazioni Orsa Assemini, Assemini Soccorso e L’Aquila Sardegna, con il supporto del corpo forestale. La battaglia contro le fiamme è stata lunghissima e durissima e, purtroppo, è stato impossibile riuscire a salvare dal collasso il ponticello di legno. Paura anche per chi vive a ridosso dei binari: il fuoco era a poche decine di metri di distanza e sollo grazie all’intervento in forze dei soccorritori non è riuscito a “saltare” il passaggio ferrato.