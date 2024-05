Uta, un kg e 300 grammi di cocaina nascosti in casa: coppia di spacciatori in manette

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È grazie alla conoscenza del territorio e dei cittadini che oggi, a Uta, i carabinieri hanno trovato una coppia di operai, lui 58enne e lei 51enne, già noti alle forze di polizia, in possesso di oltre 1kg e 300 grammi di Cocaina, ben nascosti in casa insieme a due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi.

In particolare, la voce che in quella casa ci fosse della droga nascosta era, da qualche tempo e da più parti, arrivata ai carabinieri del paese, motivo sufficiente per organizzare un apposito servizio che, dopo alcuni giorni di osservazione delle abitudini della coppia, è iniziato fermando il marito in macchina, mentre si stava allontanando da casa. Bloccata l’auto i militari hanno iniziato ad incalzare il guidatore con una serie di domande, su dove stesse andando, sulle sue strane abitudini, su certi movimenti notati in casa nei giorni precedenti. Tutte quelle attenzioni hanno messo l’uomo in agitazione che, mettendosi ad urlare in mezzo alla strada, stava tentando di attirare l’attenzione della moglie nella speranza che potesse disfarsi del bottino.

L’atteggiamento del 58enne è stata una conferma più che sufficiente ai sospetti dei militari che hanno fatto scattare immediatamente la perquisizione in casa, preparata anche con l’ausilio delle nostre unità cinofile. Aperta la porta e trovatasi davanti i Carabinieri con l’unità antidroga, la 51enne originaria di Cagliari ha immediatamente capito che non avrebbe avuto possibilità di nascondere un tale quantitativo di stupefacente ed ha risparmiato il lavoro di ricerca al nostro cane consegnando spontaneamente il tutto.

Al termine di tutte le formalità che seguono in questi casi, per la coppia è stato disposta l’associazione in carcere in attesa della convalida dell’arresto.