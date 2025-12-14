Ryanair rischia una maxi multa da un miliardo di euro: tornano a rischio i voli per la Sardegna?Abuso di posizione dominante: sarebbe questa l’accusa formulata dalla Fiavet sul tavolo del Garante della concorrenza e del mercato. Seduta decisiva il 22 dicembre, la compagnia si impone ma c’è in gioco il futuro di tanti collegamenti. In primis quelli per la nostra Isola. Un braccio di ferro sulle normative, sulle esclusive. Ryanair secondo l’esposto non starebbe rispettando la parità tariffaria. Ma è vero che la compagnia irlandese è ormai l’unica con cui da Cagliari si possono raggiungere le principali città italiane ed euroee senza fare scalo, ad eccezione ovviamente di Cagliari e Milano. In questo caso proprio domani si apriranno le buste della nuova continuità territoriale: sul piatto le offerte della favoritissima Ita, contrastata da Volotea e Aeroitalia. Ma dei pochi collegamenti invernali, che stanno facendo sprofondare il mercato delle vacanze, i politici sardi quasi non parlano.