Un giorno triste per la cittadina che deve salutare Elisabetta Canu, da tempo lottava contro la malattia, da vera guerriera, con tutte le sue forze. Purtroppo non è riuscita a sconfiggere quel male che, troppe volte, ha già spezzato la vita e lasciato un vuoto tra chi ha amato chi è andato via. E così oggi accade anche a Capoterra, tanti i messaggi in ricordo alla donna guerriera, di bontà d’animo, che lascia un vuoto incolmabile e la consapevolezza che a volte la vita è proprio ingiusta. “Ciao Betty, un giorno ci rivedremo” esprimono amici e familiari.