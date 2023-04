Elisabetta Ferrari morta in casa a Quartu, la conferma del medico: cause naturali

Cause naturali. La conferma del medico che ha analizzato il corpo della 44enne di Quartu trovata morta dentro la sua abitazione di via della Musica viene confermata dalla stessa polizia, intervenuta nella tarda serata di ieri direttamente con una volante della questura di Cagliari, dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti di Elisabetta Ferrari che, da giorni, non riuscivano a contattarla. Non c’è stato bisogno dell’autopsia e il corpo è stato restituito ai familiari della donna che, ultimamente, lavorava come baby sitter. Nessun mistero, quindi, sulla morte di una giovane che viveva da anni nel rione quartese di Santo Stefano. La notizia della sua morte ha fatto il giro di Quartu, sono tanti i messaggi di cordoglio per una vita spezzata davvero troppo presto.

Tutti i parenti sono, giustamente, in lutto: “Sì, siamo distrutti dal dolore”, spiega una delle cugine della Ferrari. Il funerale è già stato fissato, sarà celebrato domani pomeriggio.