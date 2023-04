Silurato Giletti, Non è l’Arena stoppato e cancellato dalla programmazione di La7

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena’ che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’Azienda”.

“Prendo atto della decisione di La7 – dice Giletti, contattato dall’AdnKronos – In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”. Il programma già da domenica prossima non andrà in onda.

Intanto, la notizia ha fatto il giro di redazioni e web. Con indiscrezioni bomba, fatte filtrare da Dagospia, che sottolinea come l’editore Cairo non abbia mai fatto fuori nessuno: gli inquirenti vogliono vederci chiaro sulle ospitate negli studi di La7 di persone informate su vita morte e miracoli di Matteo Messina Denaro, come l’ultimo, Salvatore Baiardo. E pare che siano piombati non solo negli studi televisivi e negli uffici amministrativi, ma anche in casa di Giletti.