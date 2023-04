Attento Cagliari, il Catanzaro vuole Ranieri per il prossimo anno: per Sir Claudio un altro grande ritorno? Secondo tuttomercatoweb, “dopo il ritorno a Cagliari, prima piazza di prestigio nel suo percorso da allenatore, per Claudio Ranieri il prossimo anno potrebbe profilarsi un altro, ancor più clamoroso, ritorno. Quello a Catanzaro.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club calabrese, fresco di ritorno in Serie B dopo quasi vent’anni d’assenza, avrebbe infatti iniziato a pensare all’allenatore romano, che con la maglia delle Aquile del Sud ha messo a referto da calciatore 225 presenze fra il 1974 e il 1982, come possibile alternativa a Vincenzo Vivarini.

Vivarini, artefice dalla panchina della splendida stagione che ha portato al ritorno in B e al record assoluto di punti nella storia della Serie C, è attualmente in scadenza di contratto e ancora la fumata bianca fra le parti non è arrivata.

Da qui l’idea Claudio Ranieri. Per un ritorno che avrebbe del clamoroso”. Soprattutto perchè si tratterebbe di una clamorosa beffa per Giulini, che con Ranieri ha altri due anni di contratto a cifre molto alte, intorno al milione e mezzo a stagione. Il rapporto è ancora idilliaco e anche in caso di mancata promozione del Cagliari si andrà avanti con il mister più amato dai tifosi rossoblu, o per loro si prospetta un altro durissimo colpo?