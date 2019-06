L’affluenze alle urne per le elezioni comunali a Cagliari, alle ore 12, è del 15,06 per cento, 14,88 per la Municipalità di Pirri.

Secondo i dati diffusi del Ministero dell’Interno, negli altri comuni della provincia chiamati al voto arriva al 18,56% a Monserrato, 18,93% a Sinnai.

Si vota in totale in 28 comuni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: in provincia di Nuoro l’affluenza è del 22,79%, Oristano 21,73%, Sassari 18,47%, Sud Sardegna 22,31%.