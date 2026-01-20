Eccolo, il momento simbolo della tempesta Harry a Cagliari: le onde altissime fanno crollare il pontile di Marina Piccola. Nella foto spettacolare e nel video del reporter Davide Loi, la forza del mare travolge la porta del porticciolo, il ciclone spazza via tutto con la furia maestosa dell’acqua mentre la mareggiata prosegue ovunque sulla spiaggia del Poetto. Immagini mozzafiato, nei giorni dell’allerta rossa che nel capoluogo sardo fanno rivivere l’atmosfera spettrale del lockdown. Tutti a casa, strade deserte, scuole chiuse anche per tutta la giornata di mercoledì. Quella appena passata è stata la notte della grande ansia soprattutto nel litorale di Capoterra e Sarroch, a Perd’e Sali le onde sono arrivate persino nei salotti delle villette. nella costa di Capoterra un centinaio di persone sono state evacuate per sicurezza, mentre la statale 195 è clamorosamente sbarrata alle auto e totalmente flagellata dalle onde, a dimostrazione di quanto sia inadeguata con la spiaggia di Giorgino erosa, ormai ridotta a una striscia sottile. L’emergenza corre insieme ai divieti, e il pontile di Marina Piccola vola via, stracciato dalle onde.