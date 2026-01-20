Emergono i primi dettagli circa la morte della 41enne di Angullara Sabazia, Federica Torzullo. La giovane mamma e professionista era scomparsa dallo scorso 8 gennaio, poi il tragico ritrovamento domenica mattina nell’azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno. È proprio il 44enne accusato del delitto della moglie. L’autopsia sul corpo di Federica rivela un omicidio efferato: la donna è stata infatti colpita con un’arma bianca, presumibilmente un coltello, 23 volte. 19 ferite sono state rilevate su viso e collo. Ci sarebbe anche stato un tentativo di bruciare il corpo per “ostacolarne il riconoscimento”: questo sarebbe dimostrato da bruciature al viso, alle braccia e al torace. L’uomo avrebbe inoltre amputato la gamba sinistra con la benna dell’escavatore meccanico.

Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia, sarà interrogato nuovamente domani mattina alle 11 e gli è stato contestato il reato di femminicidio.