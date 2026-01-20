Scuole chiuse per il terzo giorno consecutivo: allerta meteo rossa a Cagliari.

Cagliari resta in stato di massima allerta. Anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, è stata confermata l’allerta meteo rossa, con conseguenti chiusure e limitazioni su tutto il territorio comunale.

Lo ha comunicato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, annunciando che per il terzo giorno consecutivo resteranno chiusi asili, scuole di ogni ordine e grado e l’Università, oltre a numerosi servizi e strutture pubbliche.

Saranno inoltre chiusi gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici (ad eccezione del mercato ittico), i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche. Le misure sono state adottate a scopo precauzionale, vista la persistenza delle condizioni meteorologiche avverse.

Il sindaco rinnova l’invito alla cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere, maggiormente esposte ai rischi legati al maltempo.

Anche nella giornata di domani proseguiranno le attività di verifica e messa in sicurezza del territorio, con interventi dedicati alla rimozione dei detriti, al controllo delle alberature cittadine e agli accertamenti nelle scuole e nelle altre strutture pubbliche, in vista del ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, fornendo aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.