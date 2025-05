Ecco gli inizi dei lavori nel quartiere di Sant’Elia, presso Piazza Lao Silesu. Ecco finalmente il video degli inizi dei lavori di riqualificazione nel quartiere di Sant’Elia. Il punto di partenza individuato dall’amministrazione é Piazza Lao Silesu, dove due squadre di operatori questa mattina hanno ripulito la zona dai rifiuti ammassati lungo la strada e nella piazza. Infatti prima di poter procedere con gli strumenti pesanti la zona dovrà essere completamente sgombra. Ricordiamo che si tratta di un intervento che comprenderà l’intero quartiere, con l’obiettivo di restituirne una versione migliore ma senza snaturarne la struttura.

Un investimento da ben 100 milioni di euro che non si ferma qui, ma avrà come obiettivo anche altre zone periferiche come Is Mirrionis, Pirri e San Michele.