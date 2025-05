Anche il Cagliari visita l’Amerigo Vespucci, bagno di folla per i rossoblù. Sorrisi, foto con i tifosi e tanta disponibilità da parte dei ragazzi di Nicola, oggi in visita all’Amerigo Vespucci.

Clima disteso e rilassato per i rossoblu, freschi di salvezza, conquistata matematicamente nell’ultimo turno di campionato, con un perentorio 3-0 inflitto al Venezia.

Luperto e Felici i primi ad arrivare, seguiti da Capitan Deiola e da il vice capitano Gabriele Zappa. Sono poi arrivati tutti gli altri membri della squadra, chi da solo con la propria auto come Viola, e chi invece in compagnia dei propri compagni come Florinel Coman.

Tra gli ultimi ad arrivare Leonardo Pavoletti, visibilmente di buon umore.