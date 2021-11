E’ ufficiale: dal 1° dicembre terza dose di vaccino anti Covid anche per la fascia 40-60 anni

Arriva la terza dose anche per la fascia di cittadini fra i 40 e i 60 anni. Non più solo fragili e anziani, dunque: come previsto, ma ora è ufficiale, tutti quelli che si sono già immunizzati con la doppia dose di siero anti covid dovranno ora sottoporsi alla terza iniezione. “Con il confronto svolto nelle ultime ore con la nostra comunità scientifica, voglio annunciare al Parlamento che facciamo un ulteriore passo in avanti. La scelta è quella di proseguire per fasce anagrafiche e dal primo dicembre, nel nostro Paese, saranno chiamati alla dose aggiuntiva di richiamo anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera.

“Facciamo un ulteriore passo in avanti perché riteniamo che la terza dose sia un tassello essenziale della nostra strategia di contrasto al Covid“, ha aggiunto Speranza.

“La mia personale opinione è che più il Paese riuscirà a rafforzarsi nell’accelerazione della somministrazione della terza dose, più saremo in grado di gestire una coda dell’autunno e un inverno che sono ancora una sfida aperta e non semplice da gestire”, ha concluso il ministro.

Intanto, a Singapore dall’8 dicembre, chi non si vaccina per scelta e viene ricoverato, non avrà più diritto alle cure gratuite.

