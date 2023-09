E’ morto Giorgio Napolitano, il primo capo dello Stato eletto due volte

E’ morto a 98 anni Giorgio Napolitano, il primo Capo dello Stato rieletto nella storia della Repubblica, unico presidente nato e cresciuto politicamente nelle fila del Pci, europeista e atlantista convinto (tanto da essere considerato l’unico comunista amato Oltreoceano), uomo così impegnato nella difesa delle istituzioni da reinterpretare, in qualche caso, le prerogative previste dalla Costituzione per il suo ruolo pur di mettere al sicuro il Paese. Giorgio Napolitano si è spento oggi all’età di 98 anni.

Eletto quale undicesimo inquilino del Colle la prima volta il 10 maggio 2006 e la seconda volta il 20 aprile 2013, Napolitano ha indossato, in entrambi i mandati da presidente della Repubblica oltre alle vesti che gli competevano, come garante della Costituzione, anche quelle di un Capo di Stato con maggiori poteri esecutivi, indirizzando e guidando il lavoro dei cinque governi che ha battezzato. Quasi nove anni trascorsi nelle stanze del fu Palazzo dei Papi e prima una vita passata in politica e per la politica, come deputato, europarlamentare, ministro dell’Interno del Governo Prodi, dal maggio 1996 all’ottobre 1998.