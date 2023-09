Capoterra, scultura crollata: “Sono stati il vento e il caldo, non i vandali”

“La lastra è caduta per un cedimento strutturale forse a causa del forte vento di qualche settimana fa, il Parco Urbano è controllato come l’intero territorio comunale”: non sono stati i vandali a causare la rottura dell’imponente scultura, come affermato dal presidente della commissione vigilanza di Capoterra Silvano Corda, bensì il gran caldo di questa estate e le forti raffiche di vento che hanno compromesso la struttura.

Queste le precisazioni da parte delle istituzioni dopo le dichiarazioni da parte di Corda che questo pomeriggio aveva evidenziato la situazione del parco urbano. Il fatto risalirebbe a circa un mese fa come appurato dal sistema di videosorveglianza presente nel Parco: le immagini visionate dalle autorità competenti, la polizia municipale, “attribuiscono l’evento probabilmente agli eventi atmosferici avversi”. Della stessa opinione è il gestore Roberto Mulliri che attraverso la sua pagina Facebook scrive: “Il vandalismo al parco urbano è pressoché scomparso, questo grazie al grande lavoro di presenza e vigilanza di tutti i soci a al lavoro della municipale e di tutti gli addetti che hanno scovato negli anni i colpevoli.

Ora ci sentiamo tranquilli, lo dimostra la grande affluenza di bambini e famiglie e di tanti ragazzi durante l’estate. La lastra in questione è crollata per un cedimento strutturale e il forte vento di qualche settimana fa”. Massimo impegno, quindi, da parte dell’amministrazione comunale guidata da Garau che specifica: “Stiamo riuscendo a tenere il controllo del territorio anche con la comunicazione che è stata efficiente”. Il sindaco si riferisce in particolar modo all’episodio avvenuto qualche tempo fa ai danni di alcune panchine che sono state vandalizzate e aveva espressamente comunicato agli incivili “non sentitevi al sicuro nel commettere atti delinquenziali di questo tipo perché c’è il controllo del territorio. Oltretutto lì c’è una videosorveglianza che funziona e quindi avrebbe scovato sicuramente gli eventuali vandali ma non c’è stata alcuna segnalazione di questo tipo. Vigiliamo sempre affinché non accada più ciò che abbiamo vissuto in passato”. La scultura verrà riparata a breve.